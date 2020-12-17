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12:58   17 Декабря 2020
Общество

Путин призвал не искать виновных в распространении коронавируса

Путин призвал не искать виновных в распространении коронавируса

Вопрос о происхождении коронавируса не так важен. Главное — продолжать объединять усилия для решения проблемы, заявил президент России Владимир Путин.

Было множество слухов о том, откуда и как появился коронавирус, отметил глава РФ. Однако никаких подтверждений этому не было найдено. Путин уверен, что виновных искать не нужно. Сейчас необходимо объединить усилия и направить их против коронавируса. Кроме того, нужно подумать о том, как помогать оказавшимся в особо тяжелых условиях. Прежде всего надо снять санкции и ограничения в отношении некоторых стран, в том числе на поставку лекарственных средств, заявил президент России во время ежегодной пресс-конференции.

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#путин #происхождение #коронавирус

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