Президент России Владимир Путин заявил, что ему еще не делали прививку от коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему еще не делали прививку от коронавирусной инфекции.

Кроме того, российский лидер отметил, что непременно вакцинируется, как только это станет возможным.

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. И до таких как я вакцины пока не добрались", — сказал он.

Ранее стало известно, что Путин высказывался о высокой эффективности системы здравоохранения в стране на фоне пандемии коронавирус. Глава государства подчеркнул, что в течение последних месяцев ее возможности существенно увеличились.