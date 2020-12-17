Путин пожелал успехов участникам новых политических партий

Россияне сами решают, кого они хотят избрать, считает президент РФ Владимир Путин.

Россияне сами решают, кого они хотят избрать, считает президент РФ Владимир Путин.

Он ответил на вопрос о политических партиях в стране.

Президент также пожелал успехов участникам новых объединений. Он добавил, что только жители России при помощи выбора смогут решить, не пора ли политическим тяжеловесам уступить свое место.

Путин ответил на вопрос в ходе большой пресс-конференции. Она проходит 17 декабря. Мероприятие является 16-м по счету. Чаще всего президент выступает в декабре, он оглашает итоги прошедшего года.