Путин попросил россиян внимательно относиться к здоровью

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал граждан внимательно относиться к здоровью, особенно в условиях пандемии.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал граждан внимательно относиться к здоровью, особенно в условиях пандемии.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день доступна не всем. Пока пройти ее могут лишь категории россиян, которые относятся к группе повышенного риска по COVID-19.

"До таких, как я, вакцины пока не добрались", — отметил глава РФ.

По словам Путина, именно массовая вакцинация должна создать популяционный иммунитет, который защитит население от инфекции. Производство достаточного количества доз вакцины требует соответствующих мощностей, которых на сегодняшний день нет ни в одном государстве. Однако объемы производства будут наращиваться. Уже в 2021 году "у нас будут миллионы доз вакцин, и они будут увеличиваться и увеличиваться", заверил президент.