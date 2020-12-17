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12:45   17 Декабря 2020
Политика

Путин напомнил об усилении роли парламента РФ

Путин напомнил об усилении роли парламента РФ

Принятые летом поправки в Конституцию РФ расширили полномочия депутатов Госдумы РФ, включая формирование правительства. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин.

Усиление роли депутатского корпуса несомненно скажется и на характере выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года. Таково следствие принятых летом поправок в Конституцию РФ. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая в этом году проходит в дистанционном режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

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