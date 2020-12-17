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12:37   17 Декабря 2020
Общество

Путин назвал Россию лидером по тестированию на коронавирус

Путин назвал Россию лидером по тестированию на коронавирус

Россия находится в тройке лидеров по тестированию на коронавирус, хотя в начале пандемии никто даже не понимал, как бороться с инфекцией, заявил президент страны Владимир Путин.

Россия также продвинулась вперед относительно создания вакцины от COVID-19. Отечественные препараты создаются в нужном количестве для борьбы с заболеванием. Вакцина, разработанная российскими учеными, отличается особой эффективностью и безопасностью. Глава государства проводит ежегодную пресс-конференцию в своей резиденции в Ново-Огарево. Путин ранее отмечал, что вакцина от коронавируса должна стать достоянием всего человечества.

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#путин #вакцина #коронавирус

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