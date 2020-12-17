Путин оценил быструю мобилизацию здравоохранения РФ на фоне пандемии

Российское здравоохранение показало готовность к быстрой мобилизации во время пандемии, считает президент России Владимир Путин.

Российское здравоохранение показало готовность к быстрой мобилизации во время пандемии, считает президент России Владимир Путин.

На начало пандемии в стране с больными COVID-19 работали 8300 врачей. Сейчас для этого задействованы 150 тысяч медиков, подчеркнул российский лидер.

Россия перепрофилировала часть учебных заведений. Также ввели доплаты за работу в красных зонах, рассказал президент.

Путин сделал заявление во время 16-й ежегодной большой пресс-конференции. Она проходит в иной форме из-за коронавирусных ограничений. Российский лидер отвечает на вопросы по видеосвязи. Мероприятие содержит в себе элементы прямой линии.