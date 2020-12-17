Путин поблагодарил граждан за сплоченность в период пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин благодарен россиянам за единение в условиях распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин благодарен россиянам за единение в условиях распространения коронавируса.

Глава государства сообщил, что граждане подтвердили важность сплочения перед лицом угрозы. Он отметил работу волонтеров, медиков и всего общества в целом, которое нацелено на поддержку нуждающихся в помощи людей.

Напомним, Путин заявлял о готовности властей к поддержке волонтеров. Глава государства уверен, что у активистов есть много проектов, с которыми он с удовольствием ознакомится, а волонтеры после совместной работы захотят взяться за новые задачи.