Путин оценил готовность российской системы здравоохранения к пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции рассказал, как российские власти боролись с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции рассказал, как российские власти боролись с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции высоко оценил уровень готовности российского Минздрава к вызовам, с которыми пришлось столкнуться российской системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что это было непросто абсолютно для всех государств, но в целом система ответила адекватно на угрозы для граждан страны.

"У нас океан проблем, но все познается в сравнении, и по сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной", — сказал президент.

Ранее глава государства отмечал, что российская система здравоохранения может быстро мобилизоваться в зависимости от ситуации. Об этом сообщал ФАН.