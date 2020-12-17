Путин призвал перестать называть Россию "страной-бензоколонкой"

Бюджет России на 70% составляют доходы, не связанные с нефтегазовым сектором. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Бюджет России на 70% составляют доходы, не связанные с нефтегазовым сектором. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Представление о том, что главные доходы Россия получает от продажи углеводородов, не соответствует действительности, поэтому Владимир Путин призвал перестать называть нашу страну "страной-бензоколонкой".

Выступая на одном из заседаний с членами Правительства РФ, президент отметил способность российской экономики быстро адаптироваться в условиях пандемии COVID-19. Это стало возможным благодаря совместной работе всего российского общества.