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12:27   17 Декабря 2020
Экономика

Путин призвал перестать называть Россию "страной-бензоколонкой"

Путин призвал перестать называть Россию "страной-бензоколонкой"

Бюджет России на 70% составляют доходы, не связанные с нефтегазовым сектором. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Представление о том, что главные доходы Россия получает от продажи углеводородов, не соответствует действительности, поэтому Владимир Путин призвал перестать называть нашу страну "страной-бензоколонкой".

Выступая на одном из заседаний с членами Правительства РФ, президент отметил способность российской экономики быстро адаптироваться в условиях пандемии COVID-19. Это стало возможным благодаря совместной работе всего российского общества.

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#путин #нефть #пресс-конференция

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