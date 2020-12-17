Путин заявил, что проблемы 2020 года россияне встретили достойно

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Магадана про текущий год в ходе шестнадцатой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Магадана про текущий год в ходе шестнадцатой пресс-конференции.

Российский лидер оценил 2020 год в условиях пандемии. Путин уверен, что россияне достойно встретили проблемы. Президент сравнил текущий год с погодой, которая бывает как хорошей, так и плохой.

Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию по видеосвязи. Мероприятие включает в себя элементы прямой линии. Россияне смогут задать вопросы главе государства.

Ранее президент заявил, что Здравоохранение РФ готово эффективно бороться с пандемией. Такой комментарий Путин дал на встрече с сенаторами.