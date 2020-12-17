12:22 17 Декабря 2020Общество
Путин заявил, что проблемы 2020 года россияне встретили достойно
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Магадана про текущий год в ходе шестнадцатой пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Магадана про текущий год в ходе шестнадцатой пресс-конференции.
Российский лидер оценил 2020 год в условиях пандемии. Путин уверен, что россияне достойно встретили проблемы. Президент сравнил текущий год с погодой, которая бывает как хорошей, так и плохой.
Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию по видеосвязи. Мероприятие включает в себя элементы прямой линии. Россияне смогут задать вопросы главе государства.
Ранее президент заявил, что Здравоохранение РФ готово эффективно бороться с пандемией. Такой комментарий Путин дал на встрече с сенаторами.