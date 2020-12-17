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12:22   17 Декабря 2020
Общество

Путин заявил, что проблемы 2020 года россияне встретили достойно

Путин заявил, что проблемы 2020 года россияне встретили достойно

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Магадана про текущий год в ходе шестнадцатой пресс-конференции.

Российский лидер оценил 2020 год в условиях пандемии. Путин уверен, что россияне достойно встретили проблемы. Президент сравнил текущий год с погодой, которая бывает как хорошей, так и плохой.

Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию по видеосвязи. Мероприятие включает в себя элементы прямой линии. Россияне смогут задать вопросы главе государства.

Ранее президент заявил, что Здравоохранение РФ готово эффективно бороться с пандемией. Такой комментарий Путин дал на встрече с сенаторами.

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#путин #проблема #пандемия

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