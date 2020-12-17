Путин оценил падение доходов россиян в текущем году

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил объемы снижения доходов граждан.

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил объемы снижения доходов граждан.

Падение реальных доходов жителей России будет по окончанию 2020 года около 3 процентов, заявил глава государства. Уровень безработицы в начале года отмечался на уровне 4,7 процента, однако на данный момент показатель повысился до 6,3 процентов, добавил российский лидер.

"Все, что мы делаем по поддержке экономики, пострадавших отраслей, связано напрямую с поддержанием рабочих мест", — сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ранее президент отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства в РФ. Однако проблема безработицы при этом усугубляется, добавил он, призвав правительство принять меры для улучшения ситуации.