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12:21   17 Декабря 2020
Экономика

Путин оценил падение доходов россиян в текущем году

Путин оценил падение доходов россиян в текущем году

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил объемы снижения доходов граждан.

Падение реальных доходов жителей России будет по окончанию 2020 года около 3 процентов, заявил глава государства. Уровень безработицы в начале года отмечался на уровне 4,7 процента, однако на данный момент показатель повысился до 6,3 процентов, добавил российский лидер.

"Все, что мы делаем по поддержке экономики, пострадавших отраслей, связано напрямую с поддержанием рабочих мест", — сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ранее президент отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства в РФ. Однако проблема безработицы при этом усугубляется, добавил он, призвав правительство принять меры для улучшения ситуации.

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