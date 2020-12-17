Путин назвал уровень падения ВВП России из-за COVID-19

Уровень падения ВВП в России в 2020 году составил 3,6% в связи с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Уровень падения ВВП в России в 2020 году составил 3,6% в связи с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что падение ВВП в РФ ниже, чем почти во всех ведущих странах Европы и в США. Кроме того, пандемия повлияла на промышленное производство.

"Промышленное производство подсело на 3%, главным образом за счет нефти", — сказал Путин.

По словам президента, сделка ОПЕК+ привела к сокращению добычи объемов нефти, что повлияло на общие показатели. К ноябрю текущего года рост обработки составил 1,1%, и есть надежда, что эта тенденция сохранится, подчеркнул глава государства.

Способность российской экономики быстро адаптироваться к серьезным вызовам Владимир Путин ранее отмечал на одном из совещаний с членами правительства. Достойный отпор пандемии позволили дать консолидированные усилия россиян, отметил тогда президент.

Большая пресс-конференция 2020 года стала 16-й по счету. В этом году Путин общается с представителями СМИ по видеосвязи.