Президент России Владимир Путин произнес речь перед стартом ежегодной пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин произнес речь перед стартом ежегодной пресс-конференции.

По словам российского лидера, нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Президент уверен, что власти необходимо услышать мнение людей.

В текущем году президент РФ Владимир Путин общается с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево по видеосвязи из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Самой короткой за историю этого формата была пресс-конференция 2001 года, она длилась всего полтора часа.