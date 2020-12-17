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12:14   17 Декабря 2020
Общество

Путин дал старт большой пресс-конференции

Путин дал старт большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин произнес речь перед стартом ежегодной пресс-конференции.

По словам российского лидера, нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Президент уверен, что власти необходимо услышать мнение людей.

В текущем году президент РФ Владимир Путин общается с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево по видеосвязи из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Самой короткой за историю этого формата была пресс-конференция 2001 года, она длилась всего полтора часа.

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#россия #путин #пресс-конференция

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