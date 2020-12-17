"Собеседник" и "Эхо Москвы" исправили статьи по требованию Пригожина

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила о подвижках в деле бизнесмена Евгения Пригожина против изданий "Собеседник" и "Эхо Москвы". Оба СМИ после иска удалили ряд данных.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила о подвижках в деле бизнесмена Евгения Пригожина против изданий "Собеседник" и "Эхо Москвы". Оба СМИ после иска удалили ряд данных.

Пресс-служба компании "Конкорд" распространила сообщение о положительной динамике в деле предпринимателя Евгения Пригожина против изданий "Собеседник" и "Эхо Москвы", на сайтах которых были размещены материалы, порочащие честь и достоинство бизнесмена. В "Конкорде" отметили положительную тенденцию и указали на внесенные в тексты правки.

"Пресс-служба позитивно воспринимает эти изменения и просит коллег впредь не допускать подобных ситуаций и внимательнее относиться к публикуемой информации, в том числе проверять ее на достоверность. Благодарим за профессиональное отношение к делу, неотъемлемой частью которого является признание собственных ошибок", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Судебные тяжбы продолжаются. Как ранее сообщал ФАН, бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд с требованием взыскать с Шевченко и руководства "Собеседник-Медиа" по 5 млн рублей в качестве возмещения причиненного ему морального ущерба.