Началась трансляция большой пресс-конференции Путина

Стартовала традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, во время которой он отвечает на вопросы журналистов и граждан страны.

Стартовала традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, во время которой он отвечает на вопросы журналистов и граждан страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отменил брифинги для представителей СМИ в связи с подготовкой к большой пресс-конференции российского лидера.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в формате видеосвязи. Часть журналистов будет размещена в зале с Путиным в его резиденции Ново-Огарево. Остальные представители прессы расположатся в Центре международной торговли в Москве и на специальных площадках в федеральных округах.