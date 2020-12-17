Полиция Москвы начала проверку по факту угроз Поклонской

Сотрудники правоохранительных органов в Москве начали проверку после заявления депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве начали проверку после заявления депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда.

По словам источника в правоохранительных органах, депутат обратилась в полицию, заявив, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением данных в Сети о ее частной и семейной жизни.

"Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал он.

По его словам, Поклонская считает, что к ее преследованию имеют отношение члены запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", против деятельности которой она неоднократно высказывалась.