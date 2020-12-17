Изучением летучих мышей на наличие вирусов займутся в Бразилии

Масштабный проект по изучению вирусов, которые переносят летучие мыши, запустили ученые в Бразилии.

Масштабный проект по изучению вирусов, которые переносят летучие мыши, запустили ученые в Бразилии.

Цель работы специалистов заключается в идентификации вирусов, которые переносят животные. Некоторые из заболеваний могут оказаться крайне опасными для здоровья людей. Таким образом исследователи хотят подготовиться к новой потенциальной угрозе в виде вируса. Многие исследователи уверены: именно летучие мыши были промежуточными хозяевами большинства известных вирусных заболеваний. В их числе COVID-19, SARS, MERS, Эбола и многие другие.

Новые виды SARS-CoV-2, найденные у летучих мышей в Китае, пока недостаточно изучены. На данный момент неизвестно, могут ли они передаться от животного к человеку. Об этом рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, передает телеканал "360".