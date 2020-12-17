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11:42   17 Декабря 2020
Общество

Мир может погрузиться в темноту из-за сильнейшей магнитной бури

Мир может погрузиться в темноту из-за сильнейшей магнитной бури

Сильнейшая за последние 300 лет магнитная буря произойдет в середине декабря. На фоне явления может случиться поглощение 90% солнечного света.

Солнечный ураган, который принесет на Землю кромешную темноту, должен закончиться 22 декабря. За несколько дней люди могут лишиться возможности пользоваться электричеством, радиосвязью и интернетом. Об этом предупредили ученые NASA и датского научного центра Saxo. Многие ученые уже прокомментировали масштаб крупнейшей за три столетия магнитной бури. По их мнению, говорить о блэкауте на планете безосновательно.

При этом облако плазмы, выброшенное с Солнца, считается небезопасным для людей. Однако большую опасность физическое явление несет для космических аппаратов. Внимание на это обратил главный научный сотрудник лаборатории "Рентгеновская астрономия Солнца" ФИАН Сергей Богачев, передает телеканал "360".

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#ученые #магнитные бури #темнота

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