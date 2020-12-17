Петербургские казаки потребуют от Путина пересмотреть статус «Дороги жизни»

Корреспондент «Политики Сегодня» пообщался с необычным жителем Северной столицы, у которого есть вопросы к президенту страны.

В 2020 году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит с нововведениями: журналисты собрались не только в Международном центре торговли, но и на специальных площадках в столицах федеральных округов.

Корреспондент «Политики Сегодня» пообщался с представителями СМИ в Петербурге, которые хотят задать вопрос российскому лидеру. В их числе оказался главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский, который принимал участие в десяти пресс-конференциях президента и сумел задать вопрос Путину на шести из них. В этом году Лисовский пришел в этническом костюме.

— С чем связан ваш выбор одежды?

— Этот наряд называется казачья справа. Мы сотрудничаем с казачьей общиной города Сестрорецка. Это курортный район Санкт-Петербурга. И создали полтора года назад на День эколога экологическую полицию при казачьей общине «Невская сечь». Духовник этой общины — отец Гавриил — создал ее 15 лет назад. Я вошел в общину как представитель экологического сообщества. И поскольку я родом из Донбасса и у меня казачья тема в крови, то я стал атаманом экологической полиции.

— И чем занимается ваша структура?

— За эти полтора года мы провели большое количество мероприятий, связанных с памятью великих оружейников Российской Империи и Советского Союза, мы провели посадку деревьев в городе Сестрорецке, казачий сход по защите водных объектов Байкала, озера Разлив, реки Нева и других. С одной стороны казачество — это традиционные ценности, у нас — охрана природы. Такой симбиоз, взаимодействие казачества с экологами дало новую волну интересов. Поэтому я по праву, по содержанию и по форме, находясь здесь на пресс-конференции президента, соответствую и нашим делам. Мы обсудили ряд вопросов: один из них — необходимость присвоения «Дороге жизни» статуса Дороги воинской славы.

— Вы упоминали Донбасс. Год прошел с Парижского соглашения. Что-то изменилось за это время?

— Донбасс — это моя малая родина. И я являюсь председателем «Союза Донбассовцев» Петербурга. Ежегодно бываю в Донбассе с гуманитарной помощью. В этом году был на День шахтера — на день города Донецка. Знаю ситуацию прямо с полей, с первоисточника. Любые соглашения, как бы их не критиковали, дают возможность сохранять переговорную площадку. Без этих соглашений в ситуации был бы полный хаос: никто бы ни за что не отвечал, никто бы не понимал вообще, что делать. Поэтому для начала беседы противоборствующих сторон нужно было организовать площадку. И доказывать свою точку зрения в частности нашим землякам из Донбасса, свое право защищать русский язык, русскую культуру и быть с Россией.

— Как обстановка в горячей точке?

— Украина не соблюдает Минские соглашения, обстрелы продолжаются. Я был в этом году на передовой — в Зайцево, непосредственно от боевых позиций в 500 метров. С колодца на передовой попил воды. В этот период — на День шахтера — снайперы с той стороны не стреляли, поэтому наша делегация и поехала на передовую. Я гражданский человек в этом плане. Наш «Союз Донбассовцев» отличается от Союза Добровольцев Донбасса тем, что мы занимались Донбассом еще далеко до войны, формировали культурологический мост. Мы были созданы в 2004 году — после оранжевой революции в Киеве. Мы понимали, куда приведут процессы, все это прогнозировали. Все это в наших публикациях есть. В газете «Общество и экология» есть страница по Донбассу. Мы призывали власть усилить тему народной дипломатии и информационного воздействия.

— Как оцениваете сейчас политику Зеленского?

— Как клоунаду. Но этот клоун не злобный. Больше похож на тролля, который и не хочет войны, но вынужден подчиняться злобным троллям, бандеровцам, которые мировоззренчески создавались не за один год. Там культивировалась русофобия, ненависть к России 20 лет за счет американских фондов. Там и Сорос поучаствовал, ЦРУшники и вся эта банда. На сегодняшний день, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, нужно не только применять военные меры защиты, нужно еще формулировать на той стороне новые идеалы.

— Это сложно, учитывая, что российские информационные каналы обрезаны...

— Поэтому они и обрезали, чтобы информация культурного, гуманитарного характера не проникала туда. Злобные бандеровцы, националисты и приспешники американских глобалистов со стороны Киева формировались из бывших комсомольцев и коммунистов. Они были добропорядочные граждане Советского Союза, но после той пропаганды лжи, которая 20 лет воздействовала на них на Украине, они сформировались такими злобными и настроенными против России. Чтобы этот посыл ненависти изжить в их головах, должна проводиться мощная культурная народно дипломатическая программа, на чем мы и настаиваем. Хорошо, что ряд телеканалов в ДНР и ЛНР вещает в эту сторону.

На сегодняшний день ситуация сохраняется тревожная. Та сторона подтягивает войска. Может в любой момент полыхнуть — мы не знаем, что будет сейчас в голове у нового президента Америки.

— К слову, что думаете про Байдена?

— Качели в американской политике известны давно. И с точки зрения концепции общественной безопасности, и с точки зрения теории управления на протяжении развития Америки качели эти менялись местами: республиканцы, демократы, ослы и слоны. Но политика в целом контролируется не президентом. А контролируется Уолл-Стритом, то есть хозяевами Америки — банкирами, которые создавали федеральную резервную систему еще сто лет назад.

— Как именно они контролируют политику?

— Через финансы. Самый большой должник в мире — Америка. Но кому должно государство? Банкиру. То есть они держат всю политику полностью под контролем. Поэтому замена лиц, замена президентов особо не влияет на стратегическую линию американцев.

— Значит, и в отношении Украины политика не изменится?

— Даже, на мой взгляд, при Байдене она будет более агрессивная. Но американцы будут пытаться находиться в стороне, чтобы чужими руками загребать жар, чтобы стравить славян, еще больше отделить Украину от России и такое давление попытаться оказать и на Белоруссию, и на республики бывшего Советского Союза. Политика дальнейшая медленной оккупации методом то ли культурного сотрудничества, информационной войны, то ли горячих войн со стороны глобализаторов американских будет продолжаться.

— И как противостоять?

— Задача России на сегодняшний день — сформировать как можно более широкое поле взаимодействия, как это делал Советский Союз, сформировав Варшавский блок. Это были наши союзники, которые держали ситуацию на дальних рубежах под контролем.

Задача сейчас — развивать тему народной дипломатии, информационной политики, культурного сотрудничества всеми способами.

— Прошлый американский президент-демократ Барак Обама был рекордсменом по санкциям. Превзойдет ли предшественника новоизбранный Байден?

— Как бы часть наших людей не хвалили Трампа, но и при Трампе тоже ведь не остановилась эта санкционная политика. Поэтому чуть больше она будет, чуть меньше, но общий тренд идет против России. Другое дело, что среди американского народа есть люди и даже в Лондоне, которые против нового мирового порядка. Казалось бы, Лондон — столица и прибежище предателей России, мы должны англичан — вечных противников России — похоронить в сознании, но мы видим, что народ-то, простые англичане, прозревают и видят, что их втягивают в глобальную политику построения нового мирового порядка с электронным концлагерем, с бесконечной войной всех против всех. Надо отделять народ и истеблишмент, правящую верхушку. Видите, какой сейчас раздрай, когда и выборы-то они не могут поделить.