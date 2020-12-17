Жители России сняли 1,5 трлн рублей со счетов и депозитов с января по октябрь

Россияне сняли со своих банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей за десять месяцев текущего года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА).

Россияне сняли со своих банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей за десять месяцев текущего года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА).

К концу текущего года отток с банковских активов может вырасти еще на 200-300 млрд рублей. Банк России при этом отмечает, что на протяжении десяти месяцев граждане начали хранить на 6,6% больше средств. По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, данный расчет не учитывает переоценку вкладов на фоне ослабления курса рубля, а также переток накоплений в другие виды счетов.

Также на поведении клиентов финансовых организаций отразилась пандемия коронавируса и сокращение банковских ставок. По мнению экспертов агентства, вклады потеряли привлекательность на фоне снижения ставки по рублевым депозитам до уровня инфляции в октябре текущего года.