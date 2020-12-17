Вассерман назвал "бешеной" кампанию против российской вакцины от COVID-19

Публицист и политконсультант Анатолий Вассерман назвал "бешеной" кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Публицист и политконсультант Анатолий Вассерман назвал "бешеной" кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как отмечает эксперт, Запад борется с российской вакциной не только из-за прибыли, но и из-за желания заставить РФ отказаться от разработок из-за невозможности окупить затраты. Это война против будущего России, уверен Вассерман. Эксперт напомнил, что в мире идет масштабная рекламная кампания американской вакцины от Pfizer, хотя до сих пор ведутся ее клинические испытания, в ходе которых обнаружились пострадавшие и даже погибшие. Информационная война против российских разработок все равно набирает обороты, уверен публицист.

"Речь идет об уничтожении самой возможности высокотехнологичных разработок в нашей стране, в том числе в медицинской сфере. Ведь чем выше технология, тем сложнее и дороже ее разработка, а значит, потребуются большие рынки для ее окупаемости", — цитирует Вассермана Nation News.

Россию хотят заставить сделать вывод о нецелесообразности собственных разработок, говорит политконсультант. Вассерман также заявил, что вряд ли Запад хочет стать тайным покупателем российских вакцин, так как это невыгодно.