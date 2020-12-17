Половина пластиковых банковских карт может исчезнуть в России

До 50 процентов банковских карт могут перестать выпускать российские банки, заменив их цифровым аналогом.

До 50 процентов банковских карт могут перестать выпускать российские банки, заменив их цифровым аналогом.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев корреспонденту РБК. Как и банк ВТБ, кредитная организация намерена частично отказаться от выпуска пластиковых карт, заменив их на цифровые.

"Пластик", при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее", — добавил представитель компании.

Во второй половине следующего года Сбербанк планирует предоставить такую опцию при перевыпуске карты. Сообщается, что в ближайшей перспективе осуществлять замены пластиковых карт на цифровые планирует и "Банк Санкт-Петербург".