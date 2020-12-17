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11:15   17 Декабря 2020
Экономика

Половина пластиковых банковских карт может исчезнуть в России

Половина пластиковых банковских карт может исчезнуть в России

До 50 процентов банковских карт могут перестать выпускать российские банки, заменив их цифровым аналогом.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев корреспонденту РБК. Как и банк ВТБ, кредитная организация намерена частично отказаться от выпуска пластиковых карт, заменив их на цифровые.

"Пластик", при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее", — добавил представитель компании.

Во второй половине следующего года Сбербанк планирует предоставить такую опцию при перевыпуске карты. Сообщается, что в ближайшей перспективе осуществлять замены пластиковых карт на цифровые планирует и "Банк Санкт-Петербург".

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#банк #сбербанк #втб #цифровая карта

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