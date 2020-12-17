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11:14   17 Декабря 2020
Общество

Более 28 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки

Более 28 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки

Оперативный штаб России по коронавирусу сообщил о 28 214 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

По данным оперштаба, вылечились от инфекции 26 440 россиян. Жертвами коронавируса стали 596 человек.

Ранее китайские ученые узнали, что российский препарат способен предотвратить риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, в случае заражения лекарство снижает тяжесть течения болезни.

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#россия #коронавирус #заболеваемость

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