Узкие коридоры оказались опасными в пандемию коронавируса

Ходьба по узким коридорам способна повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, считают ученые из Китайской академии наук.

Ходьба по узким коридорам способна повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, считают ученые из Китайской академии наук.

Специалисты из Китая провели компьютерное моделирование, благодаря которому выяснили, что COVID-19 способен быстро распространяться в узком коридоре. Они объяснили явление рассеиванием микрокапель с вирусными частицами.

Когда больной коронавирусом идет по узкому помещению и чихает либо кашляет, то за ним остается своеобразный шлейф длиной в шесть метров. Выброшенные в пространство частицы затем рассеиваются и остаются в воздухе. Особенность представляет особую опасность для детей, так как микрокапли парят на уровне талии взрослого человека, где, как правило, находятся нос и рот ребенка.

Новая тест-система на выявление антител к коронавирусной инфекции разрабатывается в Электрогорске, Московская область. Ученые предупреждают, что для прохождения исследования пациентам необходимо несколько часов не есть. Затем у них возьмут кровь из вены, передает телеканал "360".