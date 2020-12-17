Узкие коридоры оказались опасными в пандемию коронавируса
Ходьба по узким коридорам способна повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, считают ученые из Китайской академии наук.
Специалисты из Китая провели компьютерное моделирование, благодаря которому выяснили, что COVID-19 способен быстро распространяться в узком коридоре. Они объяснили явление рассеиванием микрокапель с вирусными частицами.
Когда больной коронавирусом идет по узкому помещению и чихает либо кашляет, то за ним остается своеобразный шлейф длиной в шесть метров. Выброшенные в пространство частицы затем рассеиваются и остаются в воздухе. Особенность представляет особую опасность для детей, так как микрокапли парят на уровне талии взрослого человека, где, как правило, находятся нос и рот ребенка.
Новая тест-система на выявление антител к коронавирусной инфекции разрабатывается в Электрогорске, Московская область. Ученые предупреждают, что для прохождения исследования пациентам необходимо несколько часов не есть. Затем у них возьмут кровь из вены, передает телеканал "360".