Российские военные испытают на Черном море новую систему слежения за кораблями

Минобороны РФ начало тестировать на Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки "Стратегия".

Минобороны РФ начало тестировать на Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки "Стратегия".

Как известно, новая система была разработана Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР) и получила рабочее название "Стратегия". В настоящее время комплекс слежения осуществляет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

В российском оборонном ведомстве неоднократно сообщали о присутствии в Черном море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в числе которых были и американские ударные эсминцы с крылатыми ракетами на борту. Кроме того, неоднократно фиксировались случаи приближения военных кораблей США к российским территориальным водам.

"Стратегия" использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота", — сообщают в компании "РТИ", куда входит НИИДАР.

Также в комплекс слежения поступают данные от загоризонтных радаров, которые способны засечь надводные цели на расстоянии в несколько сотен километров. "Стратегия" автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, фиксирует их приближение с точными координатами и способна анализировать изменение оперативной обстановки.