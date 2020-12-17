«Кернес умер, а наследника нет». После смерти мэра в Харькове может разгореться война

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря из-за осложнений фоне коронавируса. Арсен Аваков и Игорь Коломойский названы основными претендентами на передел города.

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе начнется передел сфер влияния. В политическую борьбу за первую столицу Украины вступят глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский, а также соратник Кернеса Михаил Добкин. Такое мнение высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Кернес был сильным лидером, хотя и не совсем дружил с законом, но это дело десятое. Кто там с ним дружил на Украине? Он пользовался популярностью у харьковчан, держал город в своих руках. После его смерти начнется борьба, дележка наследства Кернеса. Это не понравится ни местным элитам, ни самим харьковчанам», — объяснил эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Впрочем, полностью взять под контроль Харьков не получится ни у одной политической группировки, убежден Ищенко. Раньше силы в городе были консолидированными, было понятно, что Харьков — это Кернес. Теперь же местные элиты окажутся раздроблены и попадут в зависимость от других регионов, говорит политолог.

«Не только Аваков претендует занять серьезные позиции в этом городе. Но и Коломойский заинтересован в Харькове. Есть еще и группировка Добкина, [Дмитрия] Шенцева. При Кернесе они занимали серьезные позиции, Добкин был его соратником. Сейчас кто-то будет бороться за сохранение позиций, кто-то — за доминирование, и так далее. Уход Кернеса — это "король умер, а наследника нет"», — полагает Ищенко.

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова трижды — в 2010, 2015 и 2020 годах. Ищенко объясняет популярность политика среди избирателей и местных элит отсутствием альтернативы.

«Кернес любил свой город, независимо от личных качеств. Харьковчане это чувствовали. А поскольку это большая редкость на Украине, когда человек не только ворует, но и что-то вкладывает, к нему относились как к "меньшему из зол". Любая альтернатива Кернесу была хуже», — пояснил политолог.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на четверг, 17 декабря, из-за осложнений на фоне коронавируса в возрасте 61 года. О смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. 11 декабря стало известно, что у мэра полностью отказала вторая почка, его подключили к диализу (искусственному выведению продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).

Кернес с середины сентября лечился от COVID-19 в клинике Charite в Берлине. Находясь на лечении, он победил на выборах 25 октября и переизбрался на должность мэра Харькова. Он набрал более 60% голосов избирателей.

В сентябре украинские СМИ писали, что Кернес впал в кому. После этого в соцсетях неоднократно появлялись сообщения о том, что глава Харькова якобы скончался. В начале ноября сын политика заявил, что фейками про смерть его отца «черти ведут борьбу за власть».

Геннадий Кернес родился в Харькове в 1959 году. После окончания школы работал разнорабочим и слесарем, затем получил два высших образования. С начала 1990-х занимался бизнесом. В частности, Кернес построил собственное многопрофильное акционерное общество «НПК-ХОЛДИНГ», куда передавал приватизированные предприятия.

В 1998 году Кернес впервые баллотировался в Харьковский городской совет, был депутатом трех созывов. Дважды (в IV и V созывах) избирался секретарем горсовета. Руководил Харьковом на протяжении десяти лет — с 2010 года.

Россиянам Кернес запомнился по закадровому голосу в предвыборном ролике другого кандидата на пост мэра Харькова — Михаила Добкина. Видео стало одним из самых популярных в 2007 году на платформе YouTube.

В апреле 2014 года на него было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в политика во время его пробежки в парке, пуля задела легкое и печень. После ранения он лечился в Израиле, а затем вернулся в Харьков и продолжил работу. Из-за полученных травм передвигался в инвалидной коляске.

До 2014 года Кернес был членом «Партии регионов», в 2015-м вступил в партию «Возрождение», от которой выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова. В 2019 он участвовал в парламентских выборах от «Оппозиционного блока», но партии не удалось пройти проходной барьер.