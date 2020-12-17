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13:52   17 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

«Кернес умер, а наследника нет». После смерти мэра в Харькове может разгореться война

«Кернес умер, а наследника нет». После смерти мэра в Харькове может разгореться война

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе начнется передел сфер влияния. В политическую борьбу за первую столицу Украины вступят глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский, а также соратник Кернеса Михаил Добкин. Такое мнение высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Кернес был сильным лидером, хотя и не совсем дружил с законом, но это дело десятое. Кто там с ним дружил на Украине? Он пользовался популярностью у харьковчан, держал город в своих руках. После его смерти начнется борьба, дележка наследства Кернеса. Это не понравится ни местным элитам, ни самим харьковчанам», — объяснил эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Впрочем, полностью взять под контроль Харьков не получится ни у одной политической группировки, убежден Ищенко. Раньше силы в городе были консолидированными, было понятно, что Харьков — это Кернес. Теперь же местные элиты окажутся раздроблены и попадут в зависимость от других регионов, говорит политолог.

«Не только Аваков претендует занять серьезные позиции в этом городе. Но и Коломойский заинтересован в Харькове. Есть еще и группировка Добкина,  [Дмитрия] Шенцева. При Кернесе они занимали серьезные позиции, Добкин был его соратником. Сейчас кто-то будет бороться за сохранение позиций, кто-то — за доминирование, и так далее. Уход Кернеса — это "король умер, а наследника нет"», — полагает Ищенко.

«Король умер, наследника нет». Ищенко рассказал, что ждет Харьков после смерти Кернеса

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова трижды  — в 2010, 2015 и 2020 годах. Ищенко объясняет популярность политика среди избирателей и местных элит отсутствием альтернативы.

«Кернес любил свой город, независимо от личных качеств. Харьковчане это чувствовали. А поскольку это большая редкость на Украине, когда человек не только ворует, но и что-то вкладывает, к нему относились как к "меньшему из зол". Любая альтернатива Кернесу была хуже», — пояснил политолог.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на четверг, 17 декабря, из-за осложнений на фоне коронавируса в возрасте 61 года. О смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. 11 декабря стало известно, что у мэра полностью отказала вторая почка, его подключили к диализу (искусственному выведению продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).

Кернес с середины сентября лечился от COVID-19 в клинике Charite в Берлине. Находясь на лечении, он победил на выборах 25 октября и переизбрался на должность мэра Харькова. Он набрал более 60% голосов избирателей.

В сентябре украинские СМИ писали, что Кернес впал в кому. После этого в соцсетях неоднократно появлялись сообщения о том, что глава Харькова якобы скончался. В начале ноября сын политика заявил, что фейками про смерть его отца «черти ведут борьбу за власть».

«Король умер, наследника нет». Ищенко рассказал, что ждет Харьков после смерти Кернеса

Геннадий Кернес родился в Харькове в 1959 году. После окончания школы работал разнорабочим и слесарем, затем получил два высших образования. С начала 1990-х занимался бизнесом. В частности, Кернес построил собственное многопрофильное акционерное общество «НПК-ХОЛДИНГ», куда передавал приватизированные предприятия.

В 1998 году Кернес впервые баллотировался в Харьковский городской совет, был депутатом трех созывов. Дважды (в IV и V созывах) избирался секретарем горсовета. Руководил Харьковом на протяжении десяти лет — с 2010 года.

Россиянам Кернес запомнился по закадровому голосу в предвыборном ролике другого кандидата на пост мэра Харькова — Михаила Добкина. Видео стало одним из самых популярных в 2007 году на платформе YouTube.

«Король умер, наследника нет». Ищенко рассказал, что ждет Харьков после смерти Кернеса

В апреле 2014 года на него было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в политика во время его пробежки в парке, пуля задела легкое и печень. После ранения он лечился в Израиле, а затем вернулся в Харьков и продолжил работу. Из-за полученных травм передвигался в инвалидной коляске.

До 2014 года Кернес был членом «Партии регионов», в 2015-м вступил в партию «Возрождение», от которой выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова. В 2019 он участвовал в парламентских выборах от «Оппозиционного блока», но партии не удалось пройти проходной барьер.

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#ищенко #харьков #кернес

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