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10:30   17 Декабря 2020
Политика

Депутаты Госдумы РФ собираются смотреть пресс-конференцию Путина

Депутаты Госдумы РФ собираются смотреть пресс-конференцию Путина

Депутаты Государственной думы России намерены смотреть пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, большая ежегодная пресс-конференция российского президента является важным событием в политической жизни государства.

"Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции лидера Российской Федерации, находясь с ним в одном зале в Ново-Огарево.

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#путин #пресс-конференция #госдума рф

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