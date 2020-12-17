Депутаты Госдумы РФ собираются смотреть пресс-конференцию Путина

Депутаты Государственной думы России намерены смотреть пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты Государственной думы России намерены смотреть пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, большая ежегодная пресс-конференция российского президента является важным событием в политической жизни государства.

"Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции лидера Российской Федерации, находясь с ним в одном зале в Ново-Огарево.