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10:30   17 Декабря 2020
Происшествия

Полиция ищет затушивших Вечный огонь на Марсовом поле злоумышленников

Полиция ищет затушивших Вечный огонь на Марсовом поле злоумышленников

Двое неизвестных мужчин в ночь с 16 на 17 декабря потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Горение огня оперативно восстановлено.

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в очередной раз стал жертвой вандалов, которые затушили пламя. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, а полиция занялась их поиском. Данное преступление подпадает под статью 243.4 УК РФ.

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