Жириновский рассказал, как снизить цены на продукты в России

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой способ урегулирования стоимости продуктовых товаров в Российской Федерации.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой способ урегулирования стоимости продуктовых товаров в Российской Федерации.

Инициативу депутат представил, опубликовав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. "Навести порядок" Жириновский хочет довольно радикальным способом.

"Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест", — заявил автор обращения.

Порядок сразу появится, и стоимость продуктов снизится, добавил он. Кого именно стоит арестовывать, глава партии ЛДПР не уточнил. Ранее президент России Владимир Путин высказал возмущение по поводу необоснованного роста цен на социально значимые продукты в магазинах. Глава государства потребовал у правительства принять оперативные меры по регулированию ситуации.