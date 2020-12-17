Сенатор Пушков прокомментировал совет экс-помощницы Трампа о России

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на бурную реакцию СМИ по поводу рекомендаций бывшей советницы действующего президента США Дональда Трампа Фионы Хилл.

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на бурную реакцию СМИ по поводу рекомендаций бывшей советницы действующего президента США Дональда Трампа Фионы Хилл.

Помощница обратилась к избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Свой комментарий Пушков разместил в Telegram.

"Трудно понять внимание в российских СМИ к словам чиновницы средней руки при Трампе, которая дала некий совет Байдену насчёт России, который имеет нулевую ценность", — отметил сенатор.

Пушков посоветовал менее пристально следить за словами западных политиков по поводу России. Он обратил внимание, что снизить концентрацию на высказываниях особенно стоит в том случае, если чиновник вышел в отставку.

Парламентарий отреагировал на комментарий Фионы Хилл по поводу работы с Россией. Бывшая чиновница призвала Байдена не повторять ошибок экс-президента США Барака Обамы. Вашингтон должен изменить свой подход к взаимодействию с Москвой, подчеркнула экс-работница администрации Трампа. Обама считал Россию региональной державой, однако "мир совершенно изменился", добавила Хилл.