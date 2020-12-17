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10:09   17 Декабря 2020
Политика

Сенатор Пушков прокомментировал совет экс-помощницы Трампа о России

Сенатор Пушков прокомментировал совет экс-помощницы Трампа о России

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на бурную реакцию СМИ по поводу рекомендаций бывшей советницы действующего президента США Дональда Трампа Фионы Хилл.

Помощница обратилась к избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Свой комментарий Пушков разместил в Telegram.

"Трудно понять внимание в российских СМИ к словам чиновницы средней руки при Трампе, которая дала некий совет Байдену насчёт России, который имеет нулевую ценность", — отметил сенатор.

Пушков посоветовал менее пристально следить за словами западных политиков по поводу России. Он обратил внимание, что снизить концентрацию на высказываниях особенно стоит в том случае, если чиновник вышел в отставку.

Парламентарий отреагировал на комментарий Фионы Хилл по поводу работы с Россией. Бывшая чиновница призвала Байдена не повторять ошибок экс-президента США Барака Обамы. Вашингтон должен изменить свой подход к взаимодействию с Москвой, подчеркнула экс-работница администрации Трампа. Обама считал Россию региональной державой, однако "мир совершенно изменился", добавила Хилл.

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#джо байден #алексей пушков #Фиона Хилл

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