Некоторых журналистов допустят в один зал с Путиным на пресс-конференции

Часть журналистов смогут освещать ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, находясь в одном помещении с российским лидером в Ново-Огарево.

Часть журналистов смогут освещать ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, находясь в одном помещении с российским лидером в Ново-Огарево.

Остальные сотрудники СМИ будут находиться в Центре международной торговли. Оттуда они смогут задать свои вопросы главе государства, пользуясь видеосвязью.

Формат ежегодной пресс-конференции несколько изменился в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что мероприятие будет включать в себя элементы прямой линии.

Ранее стало известно, что Кремль внес существенное изменение в формат проведения большой пресс-конференции главы государства. В этом году во время мероприятия запрещается использовать плакаты размером более формата А3.