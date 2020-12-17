Вооруженные бомбой преступники напали на пост ДПС в Чечне

Два боевика напали на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни. Полицейские ликвидировали их ответным огнем.

Два боевика напали на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни. Полицейские ликвидировали их ответным огнем.

Пострадавших среди правоохранителей нет. Нападение произошло на посту ДПС. Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21114. Преступники выбросили из салона взрывное устройство, когда их попросили показать документы, сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Боевики попытались скрыться, но правоохранители начали стрелять. Преступники были уничтожены. Подробности произошедшего не сообщаются.