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10:03   17 Декабря 2020
Происшествия

Вооруженные бомбой преступники напали на пост ДПС в Чечне

Вооруженные бомбой преступники напали на пост ДПС в Чечне

Два боевика напали на правоохранителей в Курчалоевском районе Чечни. Полицейские ликвидировали их ответным огнем.

Пострадавших среди правоохранителей нет. Нападение произошло на посту ДПС. Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21114. Преступники выбросили из салона взрывное устройство, когда их попросили показать документы, сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Боевики попытались скрыться, но правоохранители начали стрелять. Преступники были уничтожены. Подробности произошедшего не сообщаются.

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#чечня #полиция #нападение #бомба

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