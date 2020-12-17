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9:34   17 Декабря 2020
Политика

Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп предупредил некоторых советников, что откажется уходить из Белого дома в день инаугурации демократа Джо Байдена.

Американский лидер неоднократно заявлял, что не намерен публично признавать победу кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Отказ Трампа покидать Белый дом обнародовали местные СМИ. Трамп якобы уйдет только в том случае, если его выведут по ступеням. Некоторые советники встревожились этим заявлением. Однако не все верят, что действующий президент действительно так поступит.

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#байден #трамп #инаугурация

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