Электронные сервисы ПФР позволят россиянам получить услуги дистанционно

Сайт ПФР и портал "Госуслуги" позволяют гражданам урегулировать вопросы, касающиеся пенсий и социальных выплат в режиме онлайн.

Сайт ПФР и портал "Госуслуги" позволяют гражданам урегулировать вопросы, касающиеся пенсий и социальных выплат в режиме онлайн.

Документы можно отправить через личный документ. Также гражданам РФ предоставляют возможность получить справки или узнать о выплатах онлайн. Сервисы охватывают многие направления деятельности ПФР. Личным кабинетом могут воспользоваться не только пенсионеры, но и люди, формирующие пенсию или имеющие право на какие-либо социальны выплаты от государства.

Портал предоставляет возможность подачи заявления о назначении любых видов льгот и выплат, а также получения необходимых справок и документов. Для трудоустроенных граждан есть раздел с сформированными пенсионными коэффициентами и накоплениями.