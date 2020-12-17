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9:05   17 Декабря 2020
Общество

Электронные сервисы ПФР позволят россиянам получить услуги дистанционно

Электронные сервисы ПФР позволят россиянам получить услуги дистанционно

Сайт ПФР и портал "Госуслуги" позволяют гражданам урегулировать вопросы, касающиеся пенсий и социальных выплат в режиме онлайн.

Документы можно отправить через личный документ. Также гражданам РФ предоставляют возможность получить справки или узнать о выплатах онлайн. Сервисы охватывают многие направления деятельности ПФР. Личным кабинетом могут воспользоваться не только пенсионеры, но и люди, формирующие пенсию или имеющие право на какие-либо социальны выплаты от государства.

Портал предоставляет возможность подачи заявления о назначении любых видов льгот и выплат, а также получения необходимых справок и документов. Для трудоустроенных граждан есть раздел с сформированными пенсионными коэффициентами и накоплениями.

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#пенсия #госуслуги #пфр

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