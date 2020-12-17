Российский истребитель Су-57 будет модернизирован для продажи за границу

Экспортной модели российского истребителя пятого поколения Су-57 пока не существует, поэтому самолеты не продаются за рубеж.

Экспортной модели российского истребителя пятого поколения Су-57 пока не существует, поэтому самолеты не продаются за рубеж.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов сообщил, что сейчас идет работа над разработкой различных версий модернизации воздушного судна для его транспортировки в другие страны.

"Возможно, на экспорт будет востребован двухместный вариант этого самолета. Мы способны его создать: сейчас эту необходимость переосмысливают и наше министерство обороны, и потенциальные заказчики", — заявил Ельчанинов.

Эксперты утверждают, что модель истребителя, доступная для продажи, появится лишь только после прохождения специальных испытаний в войсках. Испытания первого серийного варианта Су-57 начнутся в течение ближайших двух недель.