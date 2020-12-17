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8:26   17 Декабря 2020
Общество

Юрист рассказала россиянам о необходимости погашения долгов до Нового года

Юрист рассказала россиянам о необходимости погашения долгов до Нового года

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева рассказала об изменениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Произойдет отмена некоторых льгот, существенных для больших групп населения. Об этом Зайцева сообщила РИА Новости. Юрист посоветовала гражданам поспешить и до конца года получить все выплаты, которые могут быть им положены. Кроме того, Зайцева рекомендовала должникам и заемщикам подготовиться к нововведениям.

В конце этого года истекают послабления для заемщиков. С 1 января пени и штрафы за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ будут оплачиваться по классической схеме, как это было до пандемии. Кредиторы будут иметь право предъявить в полном объеме свои требования к должнику.

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#льготы #юрист #соц выплаты

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