Юрист рассказала россиянам о необходимости погашения долгов до Нового года

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева рассказала об изменениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева рассказала об изменениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Произойдет отмена некоторых льгот, существенных для больших групп населения. Об этом Зайцева сообщила РИА Новости. Юрист посоветовала гражданам поспешить и до конца года получить все выплаты, которые могут быть им положены. Кроме того, Зайцева рекомендовала должникам и заемщикам подготовиться к нововведениям.

В конце этого года истекают послабления для заемщиков. С 1 января пени и штрафы за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ будут оплачиваться по классической схеме, как это было до пандемии. Кредиторы будут иметь право предъявить в полном объеме свои требования к должнику.