Фитнес-клубы РФ составили программу реабилитации для переболевших COVID-19

Программа по восстановлению после COVID-19 направлена на повышение тонуса мышц и разработку дыхательной системы, рассказала президент фитнес-сообщества Силина.

Программа по восстановлению после COVID-19 направлена на повышение тонуса мышц и разработку дыхательной системы, рассказала президент фитнес-сообщества Силина.

Представители Национального фитнес-сообщества отправили министру здравоохранения Михаилу Мишустину письмо с просьбой использования их программы реабилитации тех, кто переболел коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".

Программа включает в себя дыхательные упражнения, методики по оздоровлению сердечно-сосудистой системы, а также повышение тонуса и выносливости мышц. Ведомство пока не дало ответ на предложенную инициативу.

Спрос на реабилитацию после коронавируса оценили в 2,1 млн человек. Фитнесом в России до пандемии занимались около семи млн человек, но из-за ограничений активность клиентов снизилась, а посещаемость фитнес-центров упала, отметили в Национальном фитнес-сообществе.