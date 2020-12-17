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8:02   17 Декабря 2020
Общество

Журналист Кайл Смит назвал диссертацию жены Байдена непригодной для вузов

Журналист Кайл Смит назвал диссертацию жены Байдена непригодной для вузов

Журналист National Review Кайл Смит назвал докторскую степень и диссертацию жены кандидата в президенты США Джо Байдена "мусором".

Корреспондент подробно ознакомился с текстом диссертации Джилл Байден и оценил ее как "неряшливую, плохо написанную". По мнению Смита, Университет Делавэра должен был отклонить ее диссертацию 2006 года. Он считает, что работа Джилл не является академической.

Критик также подчеркнул, что жена Байдена получила степень от частного Делавэрского университета. При этом самым выдающимся выпускником является ее супруг.

Журналист заявил, что только "умные люди понимают, что наличие ученых степеней не является доказательством их интеллекта". Работу Джилл он обозвал маленьким лесным существом Disney.

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