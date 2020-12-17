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7:28   17 Декабря 2020
Армия

Шойгу поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения

Шойгу поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения

Текст поздравления с Днем ракетных войск стратегического назначения был опубликован на сайте Министерства обороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что благодаря отличной профподготовке, ответственности и добросовестности военные-ракетчики осваивают новые виды оружия и техники, вносят весомый вклад в защиту интересов России.

"На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью", — подчеркнул Шойгу.

17 декабря, РВСН празднует 61-ю годовщину со дня образования в 1959 году. Этот род Вооруженных Сил является важнейшей составляющей стратегических ядерных сил России. Каждый день службу в составе дежурных сил несут около шести тысяч человек.

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