Укрепление стратегических отношений Киева с США и НАТО, зафиксировано указом президента Украины Владимира Зеленского. Незалежная таким образов возомнила себя "ключевым партнером".

Укрепление стратегических отношений Киева с США и НАТО, зафиксировано указом президента Украины Владимира Зеленского. Незалежная таким образов возомнила себя "ключевым партнером".

Мнение государства выразила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина готова быть не только партнером для США, но и союзником в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО.

Стефанишина отметила, что планомерное партнерство Киева с Вашингтоном "обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря". Вторым аргументом в пользу сотрудничества выступил "российский фактор". По мнению украинского политика, взаимодействие гарантирует "защиту" на Черном море в условиях одностороннего контроля акватории Россией.