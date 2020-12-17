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7:00   17 Декабря 2020
Политика

Украина надеется стать "ключевым партнером" США и НАТО на Черном море

Украина надеется стать "ключевым партнером" США и НАТО на Черном море

Укрепление стратегических отношений Киева с США и НАТО, зафиксировано указом президента Украины Владимира Зеленского. Незалежная таким образов возомнила себя "ключевым партнером".

Мнение государства выразила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина готова быть не только партнером для США, но и союзником в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО.

Стефанишина отметила, что планомерное партнерство Киева с Вашингтоном "обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря". Вторым аргументом в пользу сотрудничества выступил "российский фактор". По мнению украинского политика, взаимодействие гарантирует "защиту" на Черном море в условиях одностороннего контроля акватории Россией.

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#сша #украина #нато

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