Си Цзиньпин прокомментировал успешное завершение миссии "Чанъэ-5" на Луне

Успех миссии "Чанъэ-5" на Луне внес большой вклад в космическую науку Китая. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Успех миссии "Чанъэ-5" на Луне внес большой вклад в космическую науку Китая. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин поздравил всех причастных к этому успеху и заявил, что миссия "Чанъэ-5" была сложной для Китая. Он назвал ее большим достижением для страны.

"Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги", — сказал председатель КНР.

Капсула китайского зонда "Чанъэ-5" ранее успешно приземлилась во Внутренней Монголии. После данного события КНР стала третьим государством в мире после СССР И США, которое отправило космический аппарат на Луну для забора грунта со спутника.