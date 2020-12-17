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6:03   17 Декабря 2020
Политика

США рассчитывают на удачу в новой попытке остановить "Северный поток — 2"

США рассчитывают на удачу в новой попытке остановить "Северный поток — 2"

Американский сенатор Тед Круз, представляющий Техас, убежден в эффективности санкций против "Северного потока — 2". Он заявил, что "этот проект никогда не будет запущен".

Согласно высказываниям сенатора, новые санкции США против строительства газопровода лишат Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока — 2") партнеров в Европе. Планируется, что ограничительные меры первоочередно коснутся европейских компаний. Сенатор утверждает, что санкции действуют "с хирургической точностью".

Круз отрицает заверения российского МИД, что строительство "Северного потока — 2" все-таки завершится, несмотря на все тщетные попытки США остановить его. Американский политик подчеркнул, что санкции будут сигналом для всех международных инвесторов, и ни одна компания якобы не решится помочь России.

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