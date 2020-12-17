Глава СПЧ Фадеев выделил основные жалобы россиян в период пандемии COVID-19

Россияне часто обращались с требованиями разъяснить спорные ситуации, когда пандемия "ударила" по стране весной, отметил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Россияне часто обращались с требованиями разъяснить спорные ситуации, когда пандемия "ударила" по стране весной, отметил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Россиянам требовалось разъяснить, кто какую помощь получает. Некоторые просили объяснить нарушения трудовых прав. Пока бушевала пандемия, работодатели снижали зарплаты и увольняли сотрудников, рассказал председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в разговоре с "Известиями".

"Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд", – прокомментировал Фадеев.

Специалист отметил некоторую проблему с технологической системой социального мониторинга. Она была недостаточно продумана, поэтому некоторые россияне были оштрафованы зря, добавил Валерий Фадеев.