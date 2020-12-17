Армения пытается сохранить горячие точки для новой войны в Карабахе

Армения нагнетает обстановку вокруг анклавов в НКР для сохранения горячих точек для новой войны в регионе. Так считает автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Армения нагнетает обстановку вокруг анклавов в НКР для сохранения горячих точек для новой войны в регионе. Так считает автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Глава Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян ранее заявил, что силы Азербайджана взяли в плен несколько военных вблизи села Хцаберд. Именно там недавно произошло столкновение армянских добровольцев с азербайджанскими военными. Он считает, что Баку проявляет неуважение к России, нарушая режим перемирия в республике.

Нагнетание обстановки и публикация ложных данных наблюдается в соцсетях Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в окружении в Хин Тахере и Хцаберде были российские миротворцы. Минобороны РФ не подтвердило слова Пашиняна, добавив, что все подразделения работают в штатном режиме. Об этом передает Федеральное агентство новостей.

Власти Армении и НКР отказываются признавать свою ответственность за эскалацию конфликта в регионе. Заинтересованные лица делают все возможное для начала новых боев в Карабахе, считает Комиссар Яррик.

Военный эксперт напомнил, что российские миротворцы отвечают за безопасность в Карабахе, но не распоряжаются территориями республики.

"Что русские миротворцы возьмут и вернут Армении все потерянные территории? А потом еще и сдвинут границу до реки Кура, как горячо заявляли некоторые любители Великой Армении?" — интересуется Комиссар Яррик.

Выводом армянских военных с переходящих Азербайджану территорий должны заниматься власти Армении. Однако сейчас Ереван занят попытками подставить российских миротворцев, считает эксперт.