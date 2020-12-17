Сербия и Россия планируют совместное производство вакцины от коронавируса

Сербия готова к сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и в области совместного производства вакцины, заявил Министр здравоохранения Златибор Лончар.

Сербия готова к сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и в области совместного производства вакцины, заявил Министр здравоохранения Златибор Лончар.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за российскую вакцину "Спутник V", которая была предоставлена Белграду для проведения исследований. Министр отметил, что другие страны подобных шагов не делали, откликнулась только Россия. В лаборатории Сербии уже приступили к изучению вакцины "Спутник V".

После переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в СМИ, что обе страны подтвердили намерение развивать сотрудничество в борьбе с пандемией.