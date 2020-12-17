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2:55   17 Декабря 2020
Общество

Российским автомобилистам напомнили о замене продленных прав до конца года

Российским автомобилистам напомнили о замене продленных прав до конца года

Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивался с 1 февраля до 15 июля, но был продлен из-за пандемии COVID-19, необходимо заменить в течение двух недель.

ГИБДД обратилась к автомобилистам с соответствующим напоминанием еще в начале декабря. Водителям посоветовали прийти в подразделение госавтоинспекции, чтобы поменять права до конца текущего месяца.

За управление автомобилем с истекшим водительским удостоверением предусмотрен штраф в размере от пяти до 15 тыс. рублей. Об этом указано в ч. 1 ст. 12.7 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

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#права #автомобиль #водитель

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