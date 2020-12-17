Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:18   17 Декабря 2020
Общество

Редкие почтовые марки обогатили Елизавету II на 100 млн фунтов стерлингов

Редкие почтовые марки обогатили Елизавету II на 100 млн фунтов стерлингов

Королева Великобритании Елизавета II за многие годы собрала коллекцию редких почтовых марок, которые принесли ей доход в 100 млн фунтов стерлингов.

На протяжении нескольких десятилетий Елизавета II искала редкие марки. Вся коллекция хранится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ней около 300 альбомов и 200 коробок с марками, отмечает издание Daily Mirror.

Главное достояние коллекции — марка "Голубой Маврикий". Она считается одной из самых ценных в мире. Ее сделали в 1847 году на острове Маврикий, когда он входил в состав Британии. Елизавета II получила ее в наследство от короля Георга V. В 1904 году он приобрел ее за 1450 фунтов стерлингов. Спустя сотню лет она стала стоить около двух миллионов фунтов стерлингов.

Лишние марки британская королева продает, а на вырученные деньги пополняет свою коллекцию. На распродаже в 2001 году она выставила 200 экземпляров и заработала 750 тысяч фунтов. Часть суммы Елизавета II потратила на набор из 10 "Черных пенни". Это первые марки, которые напечатали в 1840 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#марки #королева #Елизавета 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров