Редкие почтовые марки обогатили Елизавету II на 100 млн фунтов стерлингов

Королева Великобритании Елизавета II за многие годы собрала коллекцию редких почтовых марок, которые принесли ей доход в 100 млн фунтов стерлингов.

Королева Великобритании Елизавета II за многие годы собрала коллекцию редких почтовых марок, которые принесли ей доход в 100 млн фунтов стерлингов.

На протяжении нескольких десятилетий Елизавета II искала редкие марки. Вся коллекция хранится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ней около 300 альбомов и 200 коробок с марками, отмечает издание Daily Mirror.

Главное достояние коллекции — марка "Голубой Маврикий". Она считается одной из самых ценных в мире. Ее сделали в 1847 году на острове Маврикий, когда он входил в состав Британии. Елизавета II получила ее в наследство от короля Георга V. В 1904 году он приобрел ее за 1450 фунтов стерлингов. Спустя сотню лет она стала стоить около двух миллионов фунтов стерлингов.

Лишние марки британская королева продает, а на вырученные деньги пополняет свою коллекцию. На распродаже в 2001 году она выставила 200 экземпляров и заработала 750 тысяч фунтов. Часть суммы Елизавета II потратила на набор из 10 "Черных пенни". Это первые марки, которые напечатали в 1840 году.