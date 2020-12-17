"Надо переходить из обороны в атаку": Манукян о "Законе Шугалея"

"Закон Шугалея" поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Такой проект поможет в защите россиян за рубежом и наказать виновных, уверен он.

"Закон Шугалея" поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Такой проект поможет в защите россиян за рубежом и наказать виновных, уверен он.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев предложил разработать "Закон Шугалея", призванный защищать российских граждан, которые оказались за рубежом по политическим ангажированным обвинениям. С этой инициативой согласился Вадим Манукян.

"На мой взгляд, «закон Шугалея» уже давно назрел . Очень символично, что эта тема прозвучала сразу по возвращении наших ребят на Родину. Мы обязаны создать эффективный законодательный механизм, который позволит защитить наших соотечественников, оказавшихся по политическим мотивам в местах лишения свободы за границей", – отметил Манукян.

Преследовать нужно всех, кто виновен в незаконном лишении свободы россиян, уверен собеседник ФАН. И этот закон нужно принять как можно раньше. Те, кто незаконно действует в отношении соотечественников, должны понести наказание согласно российским законам, поэтому "Закон Шугалея" необходим, отметили политики и эксперты.

Социолог Максим Шугалей полтора года находился в ливийскому плену без предъявления обвинений. Несколько дней назад он вернулся на родину.