Депутат Милонов: мы всеми способами поддержим "Закон Шугалея"

Российская Федерация должна защищать своих соотечественников за рубежом также, как это делают США. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Российская Федерация должна защищать своих соотечественников за рубежом также, как это делают США. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Закон Шугалея" предложил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев. Он создан с целью защиты граждан России, которые оказались за рубежом по политическим ангажированным обвинениям, подвергаются истязаниям и не получают правовую помощь. Те, кто незаконно удерживают россиян, должны преследоваться РФ. Этот закон поддержал Виталий Милонов, пишет Федеральное агентство новостей.

"Предложенный "Закон Шугалея" нужен для того, чтобы люди, которые совершают противоправные действия в отношении граждан России, знали, что россияне будут находиться в безопасности. Мы всеми способами будем иметь право поддерживать эту идею", — сказал депутат.

В качестве примера он привел действия Соединенных Штатов, которые всегда защищают своих граждан.

Инициатива о принятии "Закона Шугалея" появилась после возвращения российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана на родину. Россиян незаконно удерживали в ливийской тюрьме "Митига" полтора года и систематически подвергали пыткам.